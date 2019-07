Morre a ursa Rowena, que inspirou Rita Lee a escrever livro

25/07/2019 | 16:00



A ursa Rowena, conhecida por ter inspirado a cantora Rita Lee a escrever o livro Amiga Ursa - Uma história triste, mas com final feliz, que conta a trajetória do animal, que sofreu maus-tratos e foi resgatado no Brasil, morreu na última quarta-feira, 24.

O anúncio foi feito pelos mantenedores do Santuário Ecológico Rancho dos Gnomos, onde a Rowena vivia. Diversos internautas lamentaram a morte do animal em suas redes sociais.

Confira abaixo a nota oficial sobre a morte da ursa Rowena:

"O Brasil conheceu recentemente a história da Ursa mais triste do mundo e que aos poucos, se transformou em uma trajetória digna, de muito amor e respeito. Antes chamada de Marsha, a ursa Rowena comoveu pessoas pela seu histórico de maus-tratos, solidão e tristeza transformados pelo cuidado, zelo e a esperança. O Santuário Ecológico Rancho dos Gnomos notificou com profunda dor o seu falecimento, ontem dia 24 de julho.

Em setembro de 2018 Rowena ganhou uma nova vida após sua transferência para o Santuário Rancho dos Gnomos:

Sua adaptação começou com a alegria de ter um recinto que supria todas as suas necessidades, adaptado por doações ao Instituto Luisa Mell, para sua chegada. Na Serra da Mantiqueira, enfim temperaturas amenas após 7 anos no Zoológico de Teresina-PI e anteriores 20 anos trabalhando em condições muito adversas em circos itinerantes pelo país. Os 10kg diários de frutas nos primeiros meses não foram os únicos responsáveis pela evidente evolução da Ursa; nova pelagem, melhora nos aspectos sensoriais e de mobilidade, mais disposição e um olhar que recebia com gratidão essa nova etapa da sua vida.

Todo o processo desde a transferência foi acompanhado por um time veterinárias e biólogos, coordenados pela Dra. Carla Spechoto e Dra. Kelly Spitaleti, que contribuíam no bem-estar de Rowena entre a rotina médica e seu equilíbrio físico, mental e espiritual. A ursa mais amada do Brasil foi diagnosticada com um tumor ovariano o qual causou lesões em seu cérebro. Rowena apresentou, então, um episódio convulsivo e veio a óbito em seu recinto.

Os fundadores e mantenedores do Rancho dos Gnomos, Silvia e Marcos Pompeu expressam sua enorme gratidão a todos os apoiadores desse trabalho, que diariamente sonham e realizam juntos os propósitos dessa instituição. Apesar de seu falecimento aos 36 anos, o legado de Rowena perpetua como um símbolo da causa animal e dos sentimentos que rodeiam nossas relações para com esses animais. Sempre muito serena, nos lembra de que maus-tratos não se pagam com maus-tratos, sofrimento não se devolve e o amor é realmente o único caminho para cura e conexão entre todos os seres."