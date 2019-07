Após tragédia, Parque Cidade da Criança divulga nota oficial

Do Dgabc.com.br



25/07/2019 | 15:00



O Parque Cidade da Criança, localizado em São Bernardo, divulgou nota oficial, na manhã desta quinta-feira (25), em solidariedade à família de Ilma Pereira de Souza, 40 anos, que morreu na manhã de quarta-feira (24), após cair de um brinquedo. No texto, a empresa diz que aguarda laudo pericial e médico para que o incidente seja "completamente esclarecido". O Parque ressaltou ainda que "em 50 anos de história, esse foi o primeiro incidente no local", afirma que têm manutenção rigorosa com a segurança e se coloca à disposição das autoridades.

A Prefeitura de São Bernardo reforçou que a operação dos brinquedos no parque é feita pela Expoagua (Exposição de Aquário do São Paulo Ltda), empresa permissionária responsável pela instalação, manutenção e exploração das atrações. “No que compete a responsabilidade da Prefeitura, informa-se que tudo encontra-se dentro das normalidades, AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), bem como laudos dos brinquedos, fiscalização e normas de funcionamento”, afirmou na nota oficial. “A Prefeitura aguarda o resultado da perícia para tomar qualquer providência”, finalizou.

RELEMBRE - Ilma se divertia com a filha de 6 anos na Brocumela, uma mini-montanha russa. De acordo com o Boletim de Ocorrência, registrado no 1º DP (Centro), a polícia foi acionada por volta das 11h30 para atender ocorrência de "usuário machucado" no parque. Chegando ao local, foram informados por funcionários de que Ilma teria "passado mal", desmaiado e caído no chão, de uma altura de 1,5 m. Ainda segundo o documento, ela teria ferimento profundo na cabeça que, "aparentemente", bateu nos ferros do brinquedo durante a queda. Ainda no parque, Ilma - como consta no BO - teria sofrido duas paradas cardiorespiratórias. O médico responsável pelo socorro no local constatou traumatismo crânioencefálico.

Ela foi socorrida pelo Samu (Serviço de atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada em estado grave para o Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. A família teria sido avisada da morte por volta das 14h20.

Ilma deixa a filha de 6 anos, um filho de 17 anos e o marido, 44.