Jason Frank, de 'Power Ranger', estará na Comic Con 2019

25/07/2019 | 15:26



A Comic Con Experience (CCXP) anunciou na quarta-feira, 24, que Jason David Frank estará presente na edição de 2019, que ocorrerá entre os dias cinco e oito de dezembro, na capital de São Paulo.

O ator interpretou o ranger verde (Doutor Tommy Oliver) na versão original da série e reprisou o personagem em Power Rangers Turbo, DinoThunder e Zeo.

Atualmente, ele está arrecadando fundos para produzir seu filme Legend of the White Dragon, que conta a história de heróis que perderam os poderes após uma tragédia apocalíptica.

Os ingressos da CCXP estão com valores de segundo lote até a próxima quarta-feira, 31 de julho, e podem ser comprados no site do evento. Os preços variam de R$ 90 a R$ 8 mil.