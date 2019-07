Colombiano Nairo Quintana vence etapa da Volta da França, mas francês segue líder

25/07/2019 | 15:15



O ciclista francês Julian Alaphilippe deu mais um passo importante nesta quinta-feira para encerrar um jejum de títulos de atletas da casa na Volta da França. Ele sustentou a camisa amarela, concedida ao líder geral da tradicional prova, ao final da 18.ª etapa, vencida pelo colombiano Nairo Quintana.

Quintana, especialista em subidas, fez valer as suas habilidades no trecho montanhoso de 208 quilômetros entre as cidades de Gap e Saint-Michel-De-Maurienne, na região dos Alpes que ficam no território francês. Foi a primeira etapa desta edição totalmente disputada na área montanhosa do país.

Vice-campeão da Volta da França em 2013 e 2015, o colombiano faturou a sua primeira etapa da atual competição ao completar o trajeto do dia em 5h34min15s. Como recompensa, o ciclista da equipe Movistar Team pulou do 12.º para o sétimo posto na classificação geral, após uma série de performances apagadas desde o primeiro dia de disputas.

No entanto, não deve ser preocupação para Alaphilippe, que tenta colocar um francês no lugar mais alto do pódio da tradicional competição desde 1985. Ao chegar em 14.º lugar nesta quinta-feira, o ciclista da equipe Deceuninck-Quick-Step manteve a ponta nesta reta final da Volta da França, que será encerrada neste domingo.

"Foi um dia de loucura. Eu desliguei o meu cérebro e estava no limite em cada curva. Fiz uma descida louca, onde assumi vários riscos. Eu precisava salvar a minha camisa (amarela)", declarou Alaphilippe, logo após a chegada em Saint-Michel-De-Maurienne.

O líder geral da prova ganhou novos rivais nesta quinta-feira. O principal deles é outro colombiano, Egan Bernal. Oitavo colocado nesta 18.ª etapa, o ciclista sul-americano foi o único dos 10 primeiros colocados que se desgarrou do pelotão que estava Alaphilippe e assumiu o segundo lugar, agora 1 minutos e 30 segundos atrás do líder e cinco segundos à frente do britânico Geraint Thomas, seu companheiro de equipe Ineos, que caiu para terceiro.

A prova desta sexta-feira, pela 19.ª etapa, ganha ares de decisão antecipada. Será entre as cidades de Saint-Jean e Tignes, em um percurso de 126 km. Extremamente dura e, diferentemente desta quinta, com chegada em montanha e não em descida. Isso indica vitória para montanhistas clássicos, como é o caso de Egan Bernal e de Nairo Quintana.