Sem dinheiro, Whindersson Nunes fica com fome em aeroporto e pede ajuda para seguidores: - Me dá um sanduíche

25/07/2019 | 15:11



Quem nunca precisou pedir uma mãozinha para um estranho que atire a primeira pedra, né? Whindersson Nunes, por exemplo, compartilhou uma série de vídeos em suas redes sociais para desabafar que estava sem nenhum dinheiro, com fome e preso em um aeroporto da cidade de Georgia, nos Estados Unidos!

Para tentar contornar essa situação, ele resolveu usar seu poder de influenciador e além, de relatar o perrengue que estava passando no Instagram, também fez um pedido para seu público:

- Se tiver algum fã meu aqui nesse aeroporto, em Charlotte, aqui é o portão D, me dá um sanduíche aqui. Meu voo é só às 23 horas da noite, então qualquer coisa passa por aqui. A gente bate um papo.

Sem perder o senso de humor, ele ainda mostrou que antes de embarcar estava fazendo uma chamada de vídeo com amigos e que, propositalmente, eles estavam comento em sua frente.

Para quem está curioso como esta aventura termina, a gente te conta! Ninguém foi socorrê-lo e ele acabou matando sua fome quando já estava dentro do avião!

Para quem não sabe, até poucos dias atrás o humorista estava no Caribe com sua esposa Luísa Sonza, mas acabou indo embora antes dela. E apesar de os dois terem compartilhado várias fotos maravilhosas da viagem na ilha paradisíaca, a voz de Garupa usou suas rede sociais para compartilhar algo chato que aconteceu com ela e seu amigo gay Gabriel enquanto estavam descansando na areia:

- Gente, olha esse fera aqui. Ele veio aqui perguntar se o Gabriel pintava as unhas e o Gabriel falou que sim. E aí ele começou a ser escroto e falar: F*** you [Vai se f****, em português]. Eu estou passada, eu estou me tremendo um pouco, meu coração está acelerado. Meu Deus, existe isso [homofobia]. Ele está falando um monte de coisa que a gente consegue escutar, está aqui perto da gente.

Mas, sendo Luísa uma pessoa de muita atitude, ela foi fazer uma reclamação e fez vídeos para contar o fim da confusão:

- A gente fez a denúncia, a galera do hotel foi muito prestativa, a galera da segurança veio até aqui, o dono do hotel veio pedir desculpas. Eles foram superlegais com a gente. E os caras... Vão fazer o que tem que fazer.

Tenso, né?