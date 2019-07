Shopping convida artistas da região para novas exposições

Miriam Gimenes



26/07/2019 | 07:05



O Atrium Shopping (Rua Giovanni Batistta Pirelli, 155) realizou este ano diversas exposições de artistas da região, entre elas a do ilustrador Fernandes, do Diário. De forma a continuar fomentando a cultura no Grande ABC, o empreendimento abre mais uma vez o seu espaço para incentivar e apoiar a produção cultural e, ao mesmo tempo, proporcionar ao público entretenimento de qualidade.

Os artistas interessados em expor seus trabalhos no espaço devem entrar em contato pelo e-mail marketing@atriumshopping.com. Serão apreciadas obras de diferentes vertentes das artes visuais, em diversos formatos e técnicas, seja pintura, escultura, fotografia, entre outras manifestações. Os selecionados terão um mês para exibir sua arte ao público.

Atualmente, quem expõe no local é o pintor de São Caetano Carmelo Gentil, com trabalhos que colocam foco na beleza da Capital.