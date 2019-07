Festa de aniversário de São Caetano começa hoje

Miriam Gimenes



26/07/2019 | 07:03



A cidade de São Caetano completa hoje 142 anos. E, a fim de comemorar a data, serão realizados três shows no Espaço Verde Chico Mendes (Avenida Fernando Simonsen, 566), no bairro Cerâmica. A entrada é gratuita.

O primeiro deles será hoje, às 20h, com a banda de rock Titãs, que tem mais de 30 anos de carreira. Da formação inicial estarão os integrantes Branco Mello, Sergio Britto e Tony Belotto, que entoarão os clássicos Cabeça de Dinossauro, Homem Primata, Sonífera Ilha, entre outras canções.

Amanhã, no mesmo horário, será a vez do cantor e compositor baiano Marcelo Nova, ex-vocalista da banda Camisa de Vênus, subir ao palco. Para encerrar os festejos pelo aniversário da cidade, a apresentação no domingo será do cantor sertanejo Daniel, também às 20h.