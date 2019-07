Teatro Clara Nunes recebe peça sobre Clarice Lispector

Miriam Gimenes



26/07/2019 | 07:02



Uma das principais escritoras da literatura brasileira foi, sem dúvida, Clarice Lispector (1920-1977). No domingo, o público poderá assistir mais de perto sua trajetória, no espetáculo Minhas Queridas, que será apresentado às 18h no Teatro Clara Nunes (Rua Graciosa, 300), em Diadema. A entrada é gratuita.

No palco, as atrizes Marilene Grama e Simone Evaristo farão um recorte das correspondências de Clarice trocou com suas irmãs Tânia e Elisa durante os 15 anos em que viveu fora do Brasil, quando foi casada com o diplomata Maury Gurgel Valente.

O projeto se tornou possível porque foi contemplado pelo Proac, no edital de Montagens Inéditas, em 2018, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Além disso, é uma das ações em comemoração ao centenário de nascimento da escritora, que será comemorado em 2020.