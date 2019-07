Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



26/07/2019 | 10:37



Nenhum objetivo de vida é alcançado sozinho. É com esta consciência que o Tocah (Trabalhadores Organizados Construindo Arte e História) resolveu se unir em prol de um objetivo: angariar fundos para custar um espaço de trabalho coletivo em São Bernardo, que funcionará como ateliê aberto, com cursos de história da arte, sala de música, residência artística, entre outras coisas.

De modo a realizar este sonho conjunto, eles estão com a exposição Casa em Construção, na Casa da Palavra Mário Quintana (Praça do Carmo, 171), em Santo André. A ideia é fazer um leilão das 65 obras que compõem a mostra – de cinco artistas plásticos, entre eles Bruna Zanqueta, Rodrigo Silva, Fabio Ribeiro, Suellen Penñan e Jaca Mapu – a fim de custear esse espaço coletivo. “Nós já fizemos um leilão semana passada e vamos realizar novamente para arrecadar o dinheiro para pagar o aluguel. De acordo com o montante que juntarmos, vamos poder dizer qual vai ser o tamanho da casa, que poderá agregar tanto artistas que já começaram quanto quem tem vontade de aprender a pintar”, diz Bruna, uma das idealizadoras do projeto.

Entre os quadros em exposição, tem série que retrata a história da vila de Paranapiacaba, em Santo André, a coleção Da Cor dos Despossuídos, que fala das pessoas marginalizadas pela sociedade, outros quadros que mostram o cotidiano escolar, entre outros temas.

Mas quem for ao local não vai apenas apreciar as obras à venda. Hoje, por exemplo, os artistas estarão na Casa, às 19h30, para falar do processo de composição de cada obra. No dia 2 haverá a exibição de um filme sobre pintura e o artista Fábio Ribeiro dará aula também com este tema. Já no dia 9, às 19h30, será feita uma pintura coletiva. “Muita gente não tem essa oportunidade de pintar, não tem acesso à tinta óleo, que é mais cara. Vai ser uma boa oportunidade de ter esse contato”, ressalta Bruna.

E, por fim, no dia 16, quando acaba a exposição, será feito o leilão derradeiro, com um tom teatral. “Vai ser divertido”, adianta a artista.