Governo busca processos transparentes e objetivos na Zona Franca, diz secretário

25/07/2019 | 13:52



O secretário Especial de Produtividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, disse que o governo federal retirou práticas "não muito" transparentes para a aprovação de projetos da Zona Franca de Manaus. Na reunião do Conselho de Administração da Zona Franca nesta quinta-feira, 25, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, Costa disse que o governo mudou o marco regulatório com a definição de critérios objetivos para avaliação dos projetos.

Costa fez questão de dizer que os processos eram pouco transparentes, mas ressaltou esperar que fossem "republicanos". Segundo o secretário, mudanças no processos vão dar prazo para aprovação dos projetos, o que não existia antes. Costa disse que o governo, quando assumiu, encontrou projetos com mais de um ano sem serem avaliados.

O secretário destacou ainda que, quando o governo iniciou sua gestão, definiu duas metas para a Zona Franca de Manaus: consolidação de uma equipe com debates honestos e alinhados com a mesma visão e simplificação dos processos.