Produção brasileira de aço no 1º semestre cai 1,40% na comparação anual, diz IABR

25/07/2019 | 13:15



A produção brasileira de aço atingiu 17,2 milhões de toneladas no primeiro semestre de 2019, o que representa uma queda de 1,40% en relação ao mesmo período de 2018, informou nesta quinta-feira, 25, o Instituto Aço Brasil (IABR). Já as vendas internas chegaram a 9,2 milhões de toneladas no período, um crescimento de 1,3% em relação ao registrado no ano anterior.

O consumo aparente atingiu 10,4 milhões de toneladas, alta de 0,2%. Já as exportações somaram 6,7 milhões de toneladas, queda de 2,4% e as importações ficaram praticamente estáveis, totalizando 1,3 milhões de toneladas, recuo de 0,6%.

De acordo com o IABR, a paralisia da economia afetou o desempenho da indústria brasileira do aço no primeiro semestre do ano e fez a instituição revisar as expectativas para 2019.

Revisões

O Instituto Aço Brasil revisou suas expectativas para o ano de 2019. Ao final do ano, o IABR espera um aumento das vendas internas em 2,5%, para 19,4 milhões de toneladas. Já a produção de aço deve se manter estável, nas previsões da instituição, com leve alta de 0,4%, totalizando 35,6 milhões de toneladas.

De acordo com o instituto, a paralisia dos mercados e a retomada do crescimento da economia que não ocorreu afetaram o desempenho da indústria brasileira do aço no primeiro semestre do ano. Para o próximo semestre, é esperada uma recuperação.

Para as exportações, a expectativa é que as vendas devam cair 7,3% este ano na comparação com 2018, "face às condições adversas do mercado internacional e à perda de competitividade das empresas devido, principalmente, à cumulatividade dos impostos na exportação", afirma a IABR em nota. Já o consumo aparente de aço deve subir 2,1% este ano.