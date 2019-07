No Paraná, força-tarefa acha quase meia tonelada de cocaína em caminhão tanque

25/07/2019 | 13:08



A Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam na noite desta quarta-feira, 24, cerca de meia tonelada de cocaína em Balsa Nova, região metropolitana de Curitiba. Equipes das duas corporações abordaram, em conjunto, no posto da PRF em São Luís do Purunã, um caminhão tanque com placas de Jaboatão dos Guararapes (PE). O veículo era conduzido por um homem de 37 anos.

Ao ser solicitada a documentação do veículo e do condutor pelos policiais, o motorista foi indagado a respeito da origem e destino da mercadoria transportada. Segundo os policiais, após vistoria no compartimento de carga do veículo, que estava vazio, "foram observadas pegadas em seu interior, o que levou a uma vistoria minuciosa". A cocaína foi encontrada.

Interrogado, o homem informou que estava transportando a droga até o município de Paranaguá (PR). O motorista do caminhão foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Curitiba, com o veículo e o entorpecente.

Ele poderá responder por tráfico internacional de drogas com penas que podem chegar a 15 anos de reclusão, destacou a PF.