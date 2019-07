Camila Pitanga fala sobre guarda-compartilhada da filha com o ex, Cláudio Amaral Peixoto: - Eu tenho sorte

25/07/2019 | 13:11



Camila Pitanga fez um desabafo sobre a criação de sua filha, Antônia, de 11 anos de idade. Durante o programa Encontro com Fátima Bernardes desta quinta-feira, dia 25, a atriz contou que se dá muito bem com o ex-marido, o diretor de arte cinematográfico Cláudio Amaral Peixoto, com quem ficou casada por dez anos, entre 2001 e 2011.

- Eu tenho sorte, porque eu tenho um entendimento muito saudável, afetivo, somos amigos. Mas eu sei que isso não é a norma da grande maioria. Mas é impressionante o quanto que isso faz bem para a criança, quando é possível. E não precisa ser amigo, como eu sou do Cláudio. Mas criar um tipo de código de conduta, de convivência, de conversa pra essas decisões... Isso é mais do que qualquer coisa para um filho. Vocês estimula a auto-confiança, uma identidade saudável, porque ele se vê bem com o pai e com a mãe.

Camila não chegou a se casar depois de Cláudio. A atriz, entretanto, teve alguns namoros desde que se separou. Os mais recentes deles foram com o ator Igor Angelkorte, com quem ficou por dois anos, e com o músico Rafael Rocha, em um relacionamento que durou cinco meses.