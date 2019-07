Camilla Camargo relembra das mais de 24 horas de trabalho de parto: Foi muito lindo o que eu vivi

25/07/2019 | 13:11



Camilla Camargo deu à luz seu filho Joaquim recentemente. A famosa compartilhou em seu Stories alguns detalhes de como foi o seu parto, que durou mais de 24 horas!

A filha de Zezé Di Camargo contou sempre foi seu sonho ter um parto normal, mas nem por isso a tarefa de parir uma criança foi fácil. Ela contou que em alguns momentos pensou que não iria mais aguentar e também revelou que passou o tempo todo ao lado da equipe médica e do marido dela. Mesmo com todo a dificuldade, Camilla gostou muito da experiência:

- Foi muito emocionante e muito lindo o que eu vivi.

Além do relato da mais nova mamãe, a tia do pequeno Joaquim, Wanessa Camargo, também falou sobre o parto. A cantora postou uma foto Instagram, e contou que ficou muito emocionada com a imagem e por isso resolveu compartilhá-la com seus seguidores. Ela se declarou para a irmã e contou suas impressões sobre o trabalho de parto de Camilla:

Ver você, minha irmã, à beira de um colapso de tanta exaustão, cansaço, dor e não desistir, foi, sem dúvida, ver o amor, o verdadeiro amor. Você tirou forças de onde não tinha mais, aguentou quando não dava mais. Você chegou no limite e deu um soco na cara dele. Você se tornou mãe e eu só posso te agradecer por permitir estar ali para você e para o meu sobrinho. Obrigada por me mostrar que quando existe amor, nada é impossível.