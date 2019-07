Cirurgião afirma que Kate Middleton fez aplicação de botox e família real se pronuncia: Não é verdade

25/07/2019 | 13:11



Recentemente surgiram rumores de que Kate Middleton havia aplicado botox no rosto, mas o Palácio de Kensington prontamente já negou tudo. Pois é, nem a realeza escapa dos boatos de intervenções estéticas. Tudo começou, segundo informações da Page Six, quando o Dr. Munir Somji, cirurgião plástico de uma clínica de Londres, na Inglaterra, postou fotos da Duquesa de Cambridge no Instagram - que eventualmente foram apagadas.

As imagens, com a intenção de mostrar o antes e o depois, ainda traziam a seguinte legenda:

Nossa Kate ama um Baby Botox, disse, fazendo referência ao processo de injetar micro-doses de um produto, no rosto, para criar um visual mais natural.

Na primeira foto, o médico havia usado uma foto em que Kate aparece com uma aparência mais cansada. Na segunda foto, a esposa de príncipe William aparecia radiante. Ele ainda disse:

Observe a redução de linhas finas na testa. Mas observe também a depressão da sobrancelha medial (parte do meio), mas a elevação da parte lateral da sobrancelha.

Porém, por meio de um comunicado obtido pelo New York Post, o palácio diz que esse post da clínica de Munir Somji categoricamente não é verdade e, ainda, reforçou que a família real nunca apoia nenhum tipo de atividade comercial.

A clínica, aliás, fica cerca de dez minutos do palácio. Questionado se Kate é ou já foi cliente deles, o estabelecimento informou o seguinte:

Não poderíamos divulgar se ela é ou não cliente.

Temos contratos de confidencialidade nos quais não podemos divulgar nossos clientes de alto nível. Nós absolutamente não podemos comentar de forma alguma que ela veio até nós. Ele (o Dr. Munir Somji) só queria mostrar a transformação que isso pode criar e obviamente como isso pode ser usado para resultados sutis e como isso é realmente bom para o anti-envelhecimento.