Prefeitura de SP amplia público-alvo de vacinação contra o sarampo

25/07/2019 | 13:02



Para conter o avanço da doença, a Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 25, ampliação do público-alvo da atual campanha de vacinação contra o sarampo. Além de jovens de 15 a 29 anos, crianças entre seis meses e um ano de idade também devem ser agora vacinadas. Em São Paulo, a campanha de vacinação foi prorrogada para o dia 16 de agosto.

De acordo com a gestão municipal, a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) só não deve ser aplicada nas crianças dessa faixa etária que tiverem recebido a imunização em uma das mais de mil ações de bloqueio.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a dose administrada na campanha ou no bloqueio não substitui a vacina prevista no calendário nacional de vacinação que estabelece que a imunização contra o sarampo deve acontecer em duas etapas: a dose da tríplice viral é aplicada aos 12 meses de idade e a tetra viral, que inclui varicela/catapora, precisa ser administrada aos 15 meses de idade. A vacinação de rotina deve ser mantida com intervalo mínimo de 30 dias entre elas.