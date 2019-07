Bolsonaro, sobre saques do FGTS: 'É um pequeno ânimo para a economia'

25/07/2019 | 12:53



O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 25, que a liberação dos saques das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), anunciada na quarta-feira pelo governo, é um "pequeno ânimo para a economia". Questionado se os recursos não seriam utilizados mais para o pagamento de dívidas do que para o consumo, Bolsonaro disse que foi feito o que era possível fazer. "Não podemos abrir de forma muito ampla porque prejudicaremos os mais pobres na aquisição da sua casa. E o governo não vai abandonar isso aí", disse, após visita a colégio militar em Manaus. "Fizemos o que era possível ser feito. Quem acha pouco, é só não retirar (os recursos do FGTS)", completou.