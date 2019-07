Protótipo da Ford F-150 elétrica reboca trem de quase 600 toneladas

Da Redação, com assessoria



25/07/2019 | 12:18

Depois de anunciar no ano passado o plano de lançar uma F-150 elétrica, a Ford apresentou agora o primeiro protótipo da picape. E aproveitou a oportunidade para fazer uma demonstração inédita da força do utilitário. O modelo aparece num teste rebocando 10 vagões de trem carregados com 42 picapes F-150, com mais de 560 toneladas. É possível ver a demonstração neste vídeo.

“As 42 picapes representam os 42 anos da F-150 como picape mais vendida da América”, diz Linda Zhang, engenheira-chefe da picape. Ela apresenta o novo modelo a um grupo de proprietários do veículo, que acompanham a prova e falam sobre a sua ligação com o veículo.

Teste Ford F-150 elétrica

Segundo a Ford, nenhuma outra picape realizou uma experiência como essa, feita em duas etapas. Na primeira, a F-150 elétrica reboca 10 vagões de carga com 453 toneladas (1 milhão de libras) por cerca de 300 metros. Na segunda ela repete a prova, agora puxando o trem carregado com as 42 picapes que elevam o peso total a mais de 560 toneladas. O vídeo informa que o teste foi feito em local fechado, com profissionais habilitados e cercado de todos os cuidados de segurança, e que nunca se deve exceder o limite de carga homologado dos veículos.

“Este teste mostra o nosso compromisso de manter a liderança absoluta em picapes e também o nosso compromisso com o futuro dos veículos elétricos”, afirma Ted Cannis, diretor global de Eletrificação da Ford. “A F-150 elétrica será uma picape inovadora e empolgante, com recursos que os clientes nunca viram.”

Segundo ele, com a versão elétrica o modelo estabelece mais uma vez um novo padrão do que uma picape pode oferecer, não só em termos de projeto de ciência e engenharia, mas do trabalho que esses veículos realmente precisam fazer no dia a dia. A Ford já anunciou também o plano de lançar uma F-150 híbrida no ano que vem, que poderá ser usada como gerador móvel.

Foto: Divulgação Ford testa primeiro protótipo da Ford F-150 movida a eletricidade Foto: Divulgação Ford testa primeiro protótipo da Ford F-150 movida a eletricidade Foto: Divulgação Ford testa primeiro protótipo da Ford F-150 movida a eletricidade Foto: Divulgação Ford testa primeiro protótipo da Ford F-150 movida a eletricidade