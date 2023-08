Gastronomia de Buenos Aires – Confira ótimas dicas

Redação

Ao longo dos anos, a gastronomia de Buenos Aires, na Argentina, tornou-se uma das opções mais abrangentes e queridas pelos turistas que visitam a América Latina. O Ente de Turismo da Cidade divulgou uma lista com uma série de novidades e eventos gastronômicos que prometem agitar a cidade.

Tudo isso soma-se às principais atrações da capital argentina, que eu listo aqui.

Gastronomia de Buenos Aires

Feiras Masticar

Conheça a riqueza e a variedade da culinária argentina na Feira Masticar. O evento gastronômico organizado pelo grupo A.C.E.L.G.A conta com os chefs e os restaurantes mais importantes de Buenos Aires todo ano.

Este evento, que é realizado desde 2012, serve como um ponto de encontro para produtores rurais, mestres-queijeiros, torrefadores, padeiros, cozinheiros, empresários, fãs de culinária e convidados de todas as idades.

Confira o calendário aqui.

Apetito Festival Gourmet

O Festival Apetito está em constante movimento como o lugar onde ele nasceu, o Hipódromo Argentino de Palermo.

O evento se esforça para oferecer aos seus visitantes a melhor variedade de cozinha local e internacional, envolvendo nessa atmosfera um pouco de arte, jogos, música e shows ao vivo para família e amigos.

Trade Skybar

Nas alturas do histórico edifício Comega, no coração de Buenos Aires, está o Trade Sky Bar. O local pertence aos proprietários de outros bares que já são um sucesso na cidade, como o Nicky Harrison e o Uptown.

Localizado na Avenida Corrientes, a novidade tem três conceitos: um bar e restaurante, um restaurante exclusivo Crudos Omakase e o Rooftop, o mais instagramável de todos.

El Preferido de Palermo

O El Preferido” de Palermo é um bodegón tradicional, que oferecia comida espanhola e crioula. A casa tem como proposta valorizar os pratos tradicionais.

CCK

O Centro Cultural Kirchner conta com o “Piso Nueve”, um espaço de cozinha argentino. Na bilheteria do CCK ou entrando no site, o público pode comprar um ingresso para desfrutar de uma experiência de uma hora e meia vinculada à cozinha argentina.

O público pode escolher, de acordo com o horário, entre uma degustação de doces e salgados ou um jantar com um menu de quatro passos, que é renovado com a chegada de cada cozinheiro convidado.

