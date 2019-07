Festivais, feiras e novidades: um tour pela gastronomia de Buenos Aires

Redação



25/07/2019 | 12:18

Ao longo dos anos, a gastronomia de Buenos Aires, na Argentina, tornou-se uma das opções mais abrangentes e queridas pelos turistas que visitam a América Latina. O Ente de Turismo da Cidade de Buenos Aires divulgou uma lista com uma série de novidades e eventos gastronômicos que prometem agitar a cidade.

Gastronomia de Buenos Aires

Feiras Masticar

Conheça a riqueza e a variedade da culinária argentina na Feira Masticar. O evento gastronômico organizado pelo grupo A.C.E.L.G.A conta com os chefs e os restaurantes mais importantes de Buenos Aires todo ano.

Este evento, que é realizado desde 2012, serve como um ponto de encontro para produtores rurais, mestres-queijeiros, torrefadores, padeiros, cozinheiros, empresários, fãs de culinária e convidados de todas as idades. Este ano, o encontro acontece de 15 a 19 de agosto, em El Dorrego.

Apetito Festival Gourmet

O Festival Apetito vem com a premissa de ser um festival gastronômico inquieto, que está em constante movimento como o lugar onde ele nasceu, o Hipódromo Argentino de Palermo.

O evento se esforça para oferecer aos seus visitantes a melhor variedade de cozinha local e internacional, envolvendo nessa atmosfera um pouco de arte, jogos, música e shows ao vivo para família e amigos.

É possível aproveitar várias datas nos próximos meses, como 8 e 9 de agosto, 6 e 7 de outubro e 9 e 10 de novembro.

50 Latam Best

Buenos Aires será a sede da premiação gastronômica mais importantes da América Latina: o evento “50 Best Latinoamérica”. Por isso, a capital da Argentina vai receber grandes personalidades de destaque da culinária mundial.

O prêmio será no dia 10 de outubro, na Usina del Arte. e contará com a presença de chefs, jornalistas e outros profissionais que são referência na área.

Trade Skybar

Nas alturas do histórico edifício Comega, no coração de Buenos Aires, está o Trade Sky Bar. O local pertence aos proprietários de outros bares que já são um sucesso na cidade, como o Nicky Harrison e o Uptown.

Localizado na Avenida Corrientes, a novidade tem três conceitos: um bar e restaurante, um restaurante exclusivo Crudos Omakase e o Rooftop, o mais instagramável de todos.

Palermo

O “El Preferido de Palermo” era um bodegón tradicional no bairro de Palermo, que oferecia comida espanhola e crioula. Tinha fechado e reabriu em junho com uma proposta renovada por Pablo Rivero e Guido Tassi – proprietário e chef executivo de Parrilla Don Julio -, a fim de valorizar os pratos tradicionais.

CCK

O Centro Cultural Kirchner inaugura o “Piso Nueve”, um espaço de cozinha argentino. Na bilheteria do CCK ou entrando no site, o público pode comprar um ingresso para desfrutar de uma experiência de uma hora e meia vinculada à cozinha argentina.

O público pode escolher, de acordo com o horário, entre uma degustação de doces e salgados ou um jantar com um menu de quatro passos, que é renovado com a chegada de cada cozinheiro convidado.

