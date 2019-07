Não me Ligue: site permite evitar ligações de telemarketing de qualquer empresa

Sérgio Vinícius



Com o sucesso do site Não me Perturbe, ligado à Anatel e a operadoras de TV, telefonia e internet, a Fundação Procon de São Paulo resolveu iniciar uma pesquisa a respeito de seu serviço Não me ligue. Trata-se de um site que permite aos usuários bloquear chamadas de telemarketing de qualquer empresa (exceção a ONGs e demais entidades que filantrópicas).

O Procon-SP deseja saber a percepção a respeito de seu serviço. O Não me Ligue é gratuito para o usuário, mas pode render multas quase R$ 10 milhões para quem desrespeitá-lo.

O site é bem menos amigável que o do Não me Perturbe. Além disso, o cadastro é bem maior e mais massante de preencher (pronto, eis a percepção do 33Giga a respeito do Não me Ligue). Mas, fora isso, o serviço do Procon-SP parece ser mais cumridor (por abranger empresas de áreas que vão além da oferecidas pelo serviço da Anatel).

De acordo com o Procon-SP, após 30 dias da inscrição no site, as empresas estarão proibidas de ligar nos números inseridos pelos usuários. Até esse ponto, o sistema é muitio parecido com o Não me Perturbe.

Após se cadastrar, o consumidor recebe uma senha por e-mail. Com ela, é possível excluir e incluir de telefones. O número cadastrado fica bloqueado por prazo indeterminado e é possível cancelar o bloqueio a qualquer momento.

Se ainda continuar sendo importunado, o consumidor deve acessar o cadastro e informar os números ao Procon-SP, que pode multar a companhia citada.

Nos últimos dez anos, tempo que o Não me ligue está em operação, foram instauradas pela fiscalização do Procon-SP 852 averiguações de bloqueio de telemarketing e aplicadas 346 multas. Elas somam cerca de R$ 250 milhões. O cadastro já conta com 2.145.335 telefones registrados e já recebeu 107.268 reclamações.