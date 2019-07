Aos 98 anos de idade, atriz Ruth de Souza está internada em UTI de hospital no Rio de Janeiro

25/07/2019 | 12:11



Ruth de Souza, a primeira atriz brasileira a ser indicada para um prêmio internacional - ela foi nomeada para o Leão de Ouro no Festival de Veneza, de 1954 - está há três dias internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Copa D?Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo informações do jornal Extra, a artista foi diagnostica com pneumonia e está sem previsão de alta. Lu Gondin, amiga de Ruth, contou ao veículo que a atriz está reagindo bem ao tratamento hospitalar:

- Ela está se alimentando bem, almoça, janta... Agora, tem feito exames de pulmão para saber se a recuperação está progredindo. Tenho certeza de que em breve ela estará em casa.

Os últimos trabalhos de Ruth como atriz foram na minissérie Se Eu Fechar Os Olhos Agora, da Rede Globo, e no clipe da música A Baobá, de João Vinícius Pereira, ao lado do ator Junior Dantas. Ruth gravou sua participação no vídeo na última semana, antes de sua internação.