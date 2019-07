Ex-marido de Najila Trindade, mulher que acusa Neymar Jr., afirma que não houve estupro

25/07/2019 | 12:11



Após um período sem grandes novidades, houve uma declaração e tanto que promete acrescentar um novo capítulo no caso do suposto estupro cometido por Neymar Jr. - em que Najila Trindade acusa o jogador de futebol de abuso sexual e agressões físicas. Segundo informações da Isto É, o ex-marido da modelo, Estivens Alves, foi a primeira pessoa com quem ela conversou após a relação sexual com Neymar - e antes acreditava que ela havia sofrido o abuso.

Em entrevista, ele, que está sendo considerado uma testemunha-chave do caso, informou à publicação que Najila não sofreu estupro. Segundo Estivens, ele recebeu uma ligação de Najila no dia 16 de maio, um dia depois do ato sexual que aconteceu em um hotel de Paris, na França, e informou que Najila lamentou, chorando, a grosseria e o pouco caso de Neymar, mas que ela não fez referência a um abuso sexual que tivesse sofrido:

- Não houve estupro, disse, relatando ainda que soube por ela que ambos haviam ficado juntos na noite anterior e que ele tinha sido um escroto, um imbecil, um monstro que me agrediu, que me bateu.

Ele está sendo considerado fundamental para a investigação justamente por causa desse diálogo, além de afirmar ser a única pessoa que viu o vídeo de sete minutos de duração que Najila gravou, mas que liberou apenas um trecho - de um minuto e 15 segundos - para mostrar brevemente interação que teve com Neymar. Estivens não possui o vídeo, que estava no celular de Najila, mas a ex chegou a mostrar o registro para ele.

Nesse trecho, Najila aparece confrontando Neymar. O que o vídeo não mostra, porém, e que Estivens diz ter visto, é que o jogador aparece acalmando a modelo:

- Ele repete: Calma, calma, calma. Relaxa, relaxa, relaxa. Depois, a coloca sentada na cama e ambos conversam: Eu não te falei que não conseguiria ficar com você. Lembra que eu te falei para trazer uma amiga? Era para você não se sentir sozinha. Eu tenho meus compromissos. Tenho que treinar, tenho meu médico, meus tratamentos e minhas campanhas.

E continua:

- Ela fala: Me perdoa? Eu te machuquei? Eu não queria ter te machucado. Eu estraguei tudo. Ele pergunta o que poderia fazer.

A modelo, então, diz que apenas quer voltar ao Brasil. Neymar em seguida liga para um assessor para marcar a passagem de volta.

Depois, ela teria desligado o celular. Esse vídeo, assistido por Estivens, teria sido apagado. Najila ainda sustenta a versão de que perdeu o aparelho onde havia armazenado o vídeo ou que foi roubada.

Durante toda a entrevista à Isto É, Estivens esteve acompanhado de sua advogada, Milena Peterle Savio, e explicou seus motivos para revelar, só agora, a sua versão da história:

- Quero dar um basta na história. Gostaria que Neymar se retratasse com meu filho, disse, se referindo ao fato de Neymar ter exposto o nome da criança, ao revelar detalhes da conversa que teve com Najila por meio de mensagens de texto.