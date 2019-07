Site impede que pessoas recebam ligações de telemarketing; veja como usar

Sérgio Vinícius



25/07/2019 | 10:18

No ar desde a semana passada, o site Não me perturbe visa impedir que pessoas recebam ligações não solicitadas de operadoras de telefone e de telemarketing. O serviço é gratuito e basta um rápido cadastro para poder utilizá-lo. De acordo com seus desenvolvedores, leva até 30 dias corridos para que o usuário deixe de receber as chamadas indesejadas.

O sistema do Não me perturbe visa evitar chamadas de operadoras de telefone móvel e fixo, TV e internet. Algar, Claro (e, portanto, NET e Embratel), Nextel, OI, Sercomtel, Sky, TIM e Vivo são alguns nomes de passarão a não ligar mais para telefones sem autorização.

Para utilizar o serviço, deve-se preecher um rápido cadastro (com nome, CPF e alguns dados mais) e criar uma conta. Feito isto, basta clicar no botão Bloquear serviço e escolher de qual deles não deseja mais receber ligações. Para desfazer a ação, o usuário, logado, somente precisa clicar em Desbloquear o serviço.

A iniciativa do Não me perturbe é das próprias operadoras participantes e da Anatel. Para saber mais sobre ele, entrar em contato com os desenvolvedores ou utilizar o serviço, clique aqui.