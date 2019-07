Bradesco alcança 1,1 milhão de clientes ativos no Next

25/07/2019 | 09:48



O banco digital do Bradesco, o Next, alcançou a marca de 1,1 milhão de clientes ativos ao final de junho. O número é mais do que o dobro do registrado em dezembro último, quando contava com 500 mil.

O Next tem clientes em 92% dos municípios brasileiros. A abertura de novas contas tem crescido a um ritmo médio de 40% por trimestre. Dos clientes ativos do Next, 77% não vieram do Bradesco. Além disso, 80% possuem entre 18 e 34 anos.

No segundo trimestre, o banco digital somou 83,5 milhões de transações, volume 36% maior comparado ao trimestre anterior.

Em apresentação ao mercado, o Bradesco reiterou a meta de alcançar mais de 1,5 milhão de clientes ativos no Next ao final deste ano. A plataforma digital foi lançada oficialmente ao mercado em outubro de 2017 como uma forma de a organização complementar seu portfólio.