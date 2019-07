Pato, Everton e Toró brigam por uma vaga no ataque do São Paulo

25/07/2019 | 09:37



O técnico Cuca vai definir a escalação do São Paulo para enfrentar o Fluminense, sábado, no Maracanã, em dois treinos fechados. As duas próximas atividades - quinta e sexta-feira - são fechadas à presença da imprensa. A principal dúvida é a formação do ataque. Alexandre Pato, que vinha sendo titular, pode perder a vaga. Everton e Toró são os candidatos. Antony e Raniel estão praticamente confirmados para o jogo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na vitória por 4 a 0 sobre a Chapecoense, na segunda-feira, Pato começou como titular e deu lugar a Toró no intervalo - Everton também entrou, mas na vaga de Luan. O time marcou os gols após as trocas, conseguiu uma vitória convincente e chegou ao quinto lugar no torneio. No empate por 1 a 1 com o Palmeiras, Alexandre Pato também foi substituído.

O treinador começou a esboçar o time titular no treino desta quarta-feira. O lateral Igor Vinícius saiu do campo mais cedo por estar com gripe. Com isso, quem trabalhou na lateral direita foi Walce. A defesa foi escalada com Tiago Volpi, Walce, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo, Luan, Tchê Tchê e Hernanes.

O volante Liziero evoluiu na recuperação de uma entorse no tornozelo. Fora da equipe desde maio, quando enfrentou o Bahia, o jogador começou a transição do Reffis ao gramado. O jogador será desfalque diante do Fluminense, mas pode voltar a trabalhar com o grupo na próxima semana.

O zagueiro Anderson Martins, com dores na coxa direita, não trabalhou no gramado. Rojas, Pablo, Willian Farias e Everton Felipe são os outros no departamento médico.