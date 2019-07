Thierry Figueira é o terceiro eliminado de Dancing Brasil

25/07/2019 | 09:11



Não foi dessa vez que Thierry Figueira levou a melhor! O ator se apresentou na última quarta-feira, dia 24, no Dancing Brasil, mas não agradou muito os jurados e foi parar na Zona de Risco. Ele competiu com Alinne Prado e Natália Guimarães, que também estavam na berlinda, mas recebeu menos votos do público e teve de deixar a competição.

Thierry e sua parceira Flávia se apresentaram ao som da música We Will Rock You, um clássico da banda Queen, no ritmo do paso doble. Eles estavam vestidos de esgrimistas e tiveram que adaptar alguns movimentos do esporte na coreografia. Isso porque o tema do episódio foram os Jogos Pan-americanos, competição esportiva que está acontecendo em Lima, no Peru, e também conta com a transmissão da Record TV. Inclusive, por conta da competição esportiva, o programa de Xuxa Meneghel irá ao ar terça-feira na próxima semana. Fique de olho!

Bia Feres continua liderando a competição. A atleta lembrou de sua época no nado sincronizado com uma coreografia inspirada no esporte e levou a melhor na noite. A humorista Maria Paula se machucou durante os ensaios e não pode se apresentar, mas ela já estará recuperada e pronta para voltar aos palcos na próxima semana.