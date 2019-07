Marina Ruy Barbosa revela que usou peruca para campanha publicitária

25/07/2019 | 09:10



Fim do mistério! Marina Ruy Barbosa não está loira de verdade. Após aparecer com os cabelos completamente platinados e causar alvoroço nas redes sociais, a atriz, por meio de sua assessoria de imprensa, confirmou que a transformação no visual não é definitiva e que apostou no uso de uma peruca full lace para a realização de sua mais nova campanha publicitária para uma marca de carros.

- Adorei o resultado. Foi uma mudança para um trabalho que ficou incrível. Até me animei e fiquei com vontade de fazer novas mudanças no visual, explicou a atriz, depois de gerar grande dúvida entre os fãs sobre ter abandonado os fios ruivos.

O beauty artista Henrique Martins, que foi o responsável pela mudança da atriz para a campanha, explicou que a peruca foi importante e que tem um aspecto bastante natural:

- Ela é colada na cabeça e demora uns 20 minutos para aplicá-la. Essa peruca foi toda customizada para a Marina. E ficou bem especial o resultado, conta ele.

A participação de Marina Ruy Barbosa na nova campanha da marca de carros foi apresentada ao setor automotivo na noite da última quarta-feira, dia 24. No vídeo, Marina interpreta uma espiã, ao estilo da série La Femme Nikita. Com cenas de ação, a campanha mostra toda a missão de uma agente secreta, dando destaque para sua fuga a bordo de um novo modelo de carro da marca. O cabelo loiro da atriz é o disfarce que ela usa para proteger sua verdadeira identidade. Ao fim do vídeo, o público descobre que Marina estava o tempo todo usando uma peruca. O comercial da marca chega a televisão nesta sexta-feira, dia 26.

Marina e seu hairstylist deixaram fãs e seguidores por dias em dúvidas sobre a transformação no visual. Marina publicou diversos vídeos e fotos, em ângulos diferentes, na tentativa de fazer o público acreditar que ela realmente havia abandonado o cabelo ruivo. Henrique até chegou a divulgar um vídeo em que aparece mostrando o processo de aplicação da tinta nos cabelos de Marina, marcando o perfil da atriz do Instagram na publicação. Além disso, ele e Anitta ainda ironizaram a repercussão da transformação do visual da atriz, deixando o mistério no ar.