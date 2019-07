Região de Minas Gerais oferece passeio de Maria Fumaça

Redação



25/07/2019 | 08:48

As férias são sempre uma boa oportunidade para famílias e amigos curtirem um descanso e realizarem atividades diferentes. Uma opção que combina entretenimento e acesso a um pedaço da história do Brasil é o passeio de Maria Fumaça, na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais.

Divulgação Passeio de Maria Fumaça é opção nas férias de julho

Passeio de Maria Fumaça

O passeio de Maria Fumaça em Minas Gerais tem uma das poucas locomotivas a vapor no mundo que ainda roda em bitola de 76 cm. Ela percorre o caminho entre São João Del Rey e Tiradentes.

Durante o percurso de 12 quilômetros, o trem, com capacidade para transportar até 250 passageiros, passa pela antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas. Cada passeio dura cerca de 50 minutos.

Acessibilidade

A Maria Fumaça conta com um vagão modificado para facilitar o acesso de cadeirantes. A entrada e uma rampa nas estações têm melhorado não só a locomoção de pessoas com deficiência como também o acesso dos idosos.

História da Maria Fumaça em Minas Gerais

A rota foi inaugurada em 1881 por D. Pedro II, cruzando rios, montanhas e estações que preservam a arquitetura do século 14. A estação de São João Del-Rey é uma atração à parte. No prédio, também construído no século 14, funciona o Museu Ferroviário, inaugurado em 1981, ano do centenário da Estrada de Ferro Oeste de Minas. O acervo reúne objetos que contam a história da ferrovia no Brasil e na região.

Um dos principais atrativos da região, a locomotiva a vapor roda normalmente nas sextas-feiras, sábados e domingos. Desde 2001, a Ferrovia Centro Atlântica é responsável pela manutenção e operação das estações de São João Del-Rei e Tiradentes.

Serviço

As tarifas do passeio de Maria Fumaça custam R$ 70 somente ida e R$ 80 para ida e volta. Estudantes com carteirinha válida, crianças de 6 a 12 anos e adultos com mais 60 anos têm direito à meia-entrada. Os horários variam conforme o dia da semana.

Capitais dos estados brasileiros

