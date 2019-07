Sangue nos olhos

25/07/2019 | 07:50



Série sobre um anti-herói brasileiro, temido por políticos e empresários corruptos, O Doutrinador vai estrear no dia 1º de setembro, às 21h, ao canal Space. Baseada na HQ de Luciano Cunha e com direção geral de Gustavo Bonafé, produção tem sete episódios e conta com Kiko Pissolato, Tainá Medina, Du Moscovis, Natália Lage, Marília Gabriela e Natallia Rodrigues no elenco.

No primeiro episódio, vamos conhecer a história do agente de elite da política Miguel Montessanti. Abalado com a morte de sua filha, que ocorreu pela falta de atenção do sistema público de saúde. Será a partir disso que não medirá esforços para perseguir os responsáveis por essa tragédia.

