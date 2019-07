USCS projeta ter hospital veterinário, diz Auricchio

Raphael Rocha



25/07/2019 | 07:27



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), revelou que a USCS (Universidade Municipal de São Caetano) tem planos de criação de um hospital veterinário e que o equipamento pode entrar em fase de obras no ano que vem.

A informação foi dada pelo tucano durante sabatina com internautas promovida por ele na qual participaram o Diário e o jornal Repórter Diário.

O chefe do Executivo anunciou que o futuro hospital veterinário da USCS engloba plano da universidade em ter um hospital universitário – que funcionará no prédio do Hospital São Caetano – e de abrir centros de odontologia.

No caso da estrutura veterinária, Auricchio comentou que a ideia é trabalhar a pauta em integração com o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e Vigilância Sanitária da cidade. “Queremos ter essa parceria. Será o primeiro hospital veterinário do Grande ABC”, discorreu.

O tucano disse que ontem mesmo teve reunião com a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone, e representantes da USCS para afinar o projeto.

Sobre o centro odontológico, a parceria está mais avançada. A USCS vai assumir o setor de odontologia no equipamento do bairro Nova Gerty e se colocou à disposição de gerenciar o futuro centro no bairro Fundação, que está em obras.

“Há possibilidade até de redimensionar o centro. Eles (USCS) falam em expansão, de oito a dez consultórios para 16 a 20 consultórios. Há previsão de investimentos até, mas como os números não estão fechados, ainda não posso revelar. Mas a ideia é tocar essa pauta assim que fecharmos a questão jurídica do hospital universitário”, estimou. “Haverá um ganho de qualidade imenso na rede.”