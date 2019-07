Lauro mantém abandono de ambulâncias do Samu

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



25/07/2019 | 09:27



Três anos e meio depois de o Diário flagrar três ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) abandonadas em estacionamento da Prefeitura de Diadema, pelo menos um dos veículos segue esquecido, mas, desta vez, em outro local e completamente deteriorado. Outras duas unidades, uma delas em melhores condições, também estão inutilizadas.

Na tarde de ontem, a equipe de reportagem do Diário esteve em outro pátio de veículos do Paço, na região da Vila Nogueira, e encontrou três ambulâncias do Samu largadas. Duas delas estão totalmente sucateadas e descaracterizadas, com símbolos dos governos federal e municipal apagados. É possível, porém, identificar que são ambulâncias antigas. Vários equipamentos e peças dos veículos estão espalhados em caixas dentro das unidades. A parte dianteira desses veículos está destruída, sem motor e com a lataria bastante danificada. Todas as viaturas são de modelo Renault Master, cujo preço médio no mercado é de R$ 150 mil.

Em janeiro de 2016, a equipe do Diário flagrou três ambulâncias do Samu de Diadema em situação semelhante. Na época, entretanto, os veículos não estavam deteriorados e ainda tinham identificação dos serviços de atendimento móvel. Um deles, de placa FGX 0814 e de prefixo AM 47, era um dos três encontrados ontem. Contudo, agora, em estado de sucateamento, sem placas e apenas com a numeração oficial do Samu à vista.

Logo após o caso vir à tona, o prefeito Lauro Michels (PV) prometeu que devolveria os veículos à União por entender que os custos com o conserto das ambulâncias eram altos e que pretendia comprar novos carros. O Diário apurou que as três unidades aguardam no local, sem previsão, para irem à leilão. Os veículos estão há alguns meses parados, rodeados de dezenas de outros carros oficiais da Prefeitura completamente sucateados.

OUTRO LADO

Por meio de nota, o governo Lauro negou que os veículos flagrados ontem sejam os mesmos que foram abandonados em 2016, embora o modelo e o prefixo de um deles seja o mesmo. O comunicado do Paço diademense confirma que os veículos serão encaminhados a leilão por “motivo de antieconomicidade”. A administração verde informou que as ambulâncias estão em processo de “desfazimento junto ao Ministério da Saúde”, ou seja, em fase de descredenciamento do veículo como viatura do Samu. O governo Lauro também garantiu que os três carros inoperantes “não causam nenhum prejuízo à frota” de ambulâncias do município. “Toda a frota foi renovada a partir de dezembro de 2017. Em 2018, foram seis ambulâncias. Neste ano, o município recebeu cinco novos veículos. Tanto o processo de renovação de frota quanto o desfazimento são rotina, mas seguem passos burocráticos”.

Também por meio de nota, o Ministério da Saúde informou que as ambulâncias são doadas à cidade e que a manutenção dos veículos é de responsabilidade local. A pasta informou que repassa mensalmente R$ 276,8 mil para o custeio desse serviço. “Contudo, em caso de desconformidade, o Ministério da Saúde pode interromper os repasses mensais de custeio e solicitar ressarcimento do valor pago pelo veículo.”