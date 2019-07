Encantos em alto-mar

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



25/07/2019 | 07:41



Sem dúvidas, um dos maiores protagonistas de Porto Seguro é sua orla exuberante. A areia clara e o mar azul, com extensa faixa de vegetação preservada, é um convite para (muitas) fotografias. Porém, suas águas são agraciadas com atrações que vão além de se banhar nas praias e que podem ser conhecidas por passeios de barco. O Parque Marinho de Recife de Fora, onde o visitante nada entre peixes e corais, fica a uma hora de embarcação. Com o dobro do tempo também é possível avistar as baleias jubarte saltando.

O Recife de Fora é uma área de preservação de 17,5 quilômetros quadrados que fica no meio do Oceano Atlântico. Somente 3% são utilizados para a visitação, o que já confere um contato imenso com a vida marítima.

Entre corais e peixes, o visitante consegue mergulhar e observar esse ecossistema tão rico. O peixe mais comum por ali é o sargentinho, espécie com listras azuis, mas também é possível avistar os pequenos cavalos-marinhos. O local possui inúmeras espécies de corais, entre elas a estrela de mãe e o ouriço roxo. Fique atento à orientação dos guarda-parques: não toque nem leve nada para casa. Afinal, a preservação deste local maravilhoso depende de cada um.

Talvez, a parte mais curiosa do passeio seja a de que o mar “dá pé”. Exatamente. Depois de descer das escunas, a aproximadamente uma hora da praia – que é vista bem longe no horizonte – a água bate no tornozelo em alguns pontos. Mas também é possível mergulhar e nadar em locais mais profundos e até mesmo descansar nas piscinas naturais.

As escunas saem do píer municipal, no início da Passarela do Descobrimento. Os visitantes deixam a embarcação em pequenos botes até chegar aos recifes. Em algumas empresas, como no caso da Cia do Mar Navegação e Turismo, que possui píer próprio, são fornecidos snorkel e calçado especial para o passeio. Além disso, o trajeto é feito em embarcação de menor porte e confortável, com opções de mesas e dá até para ir deitado.

A equipe oferece lanche com frutas e bolachas, com bebidas vendidas à parte. O passeio VIP sai por R$ 135 o adulto. Crianças até um metro de altura não pagam, e entre um metro e 1,30 metro sai por R$ 75. São duas horas no parque marinho.

A visita ao Recife de Fora é permitida para até 400 pessoas por dia e as saídas só acontecem nos períodos de maré baixa. Por isso, o ideal é se informar antes e fechar o passeio com antecedência. Para aproveitar bem, é aconselhável ir na parte da manhã.

JUBARTE - Para os amantes da natureza animal, observar os saltos de uma baleia jubarte de perto pode levar a níveis intensos de emoção. O passeio é um pouco mais pesado do que o do Recife de Fora, já que são duas horas até chegar ao local em que os mamíferos, que migram das águas geladas da Antártica, têm como rota.

As jubarte migram para o litoral baiano para se reproduzir durante o inverno. A temporada de observação, iniciada em julho, vai até o fim de outubro. “Vamos com um hidrofone, que é um aparelho pelo qual conseguimos escutar o canto das baleias, então é algo bem emocionante”, afirmou a bióloga marinha Thaís de Melo, que faz parte do projeto Baleia À Vista.

Ela dá uma palestra para os visitantes durante o trajeto da embarcação da Cia do Mar. O valor do passeio é R$ 220 para adulto e R$ 165 para crianças de 5 a 10 anos (mais novos que isso não pagam). Está incluído água, água de coco, refrigerantes, biscoitos e frutas e, caso a baleia não seja avistada, a empresa devolve metade do valor ou remarca o passeio.



Guia de viagem

COMO IR

Há voos diários e diretos, ou com opções de escala, de diversas companhias. Em cotação pelo site Decolar.com, para viajar entre os dias 25 e 31 de agosto, a passagem da Latam Airlines, sem bagagem despachada com uma escala na ida e duas na volta fica R$ 884. No mesmo site, a Gol Linhas Aéreas tem voos direito na ida e com uma parada na volta por R$ 1.156, também só com bagagem de mão. Porém, para quem puder esperar a partir de setembro há passagens na casa dos R$ 400.



ONDE FICAR



Com extensa rede hoteleira, há opções para todos os bolsos e perfis de viajantes, desde os que viajam sozinhos, com toda a família ou em casal.

Vitória Régia Hotel - Localizado na Rua das Azaléias, em Porto Seguro, oferece serviço de restaurante com culinária baiana e várias opções de pratos à la carte e petiscos, e atende toda a área da piscina, que é um dos atrativos. No período mencionado, a diária fica a partir de R$ 160, incluído café da manhã e serviços como wi-fi, estacionamento e traslado gratuito para as praias de Taperapuan.

Arraial D’Ajuda Eco Resort - A estrutura localizada na Ponta do Apaga Fogo conta com piscinas em frente ao mar, academia, centro de estética e pista de caminhada. Os hóspedes têm direito a utilizar a estrutura do Arraial D’Ajuda Eco Parque, que conta com piscinas e tobogãs, de forma gratuita. Para quem quer visitar o espaço, o ingresso custa R$ 120 para adultos e R$ 90 para crianças a partir de 1 metro de altura. A hospedagem no resort com meia pensão (café da manhã e jantar, sendo que bebidas não estão incluídas) sai por R$ 883 a diária no período consultado.

Porto Seguro Eco Bahia Hotel - O único resort localizado no centro histórico, com vista panorâmica das orlas Norte e Sul de Porto Seguro e Centro da cidade, sendo o único com vista para o mar localizado na parte alta. Das piscinas também é possível ver o oceano. No período, as diárias ficam a partir de R$ 238 com café da manhã e R$ 283 incluindo a meia-pensão.



ONDE COMER

Em Porto Seguro, próximo da Passarela do Descobrimento, o Casarão Adega Restô (Rua Assis Chateaubriand, 68, Centro) oferece opções de pratos sofisticados. Entre eles, o risoto de camarão (R$ 56) e o dourado à brasileira, que é grelhado na cama de purê de banana da terra, regado ao molho de limão siciliano e acompanha arroz com salsa ou legumes salteados (R$ 56).

O Restaurante GalloDeck (Rua 2 de Julho, 218, Centro) é ótima opção para uma cerveja no fim da tarde (a Original sai R$ 11,90) tem desde petiscos como dadinhos de tapioca com melaço de cana (R$ 14,90) até pratos mais elaborados, como caldeirada (que leva lagosta, peixe, camarão, lula e catado, além de acompanhar arroz e pirão) para duas pessoas e sai por R$ 149,90.

O QUE VISITAR

Além dos passeios citados, há uma infinidade de destinos, como a Praia do Espelho, em Trancoso, o Parque Nacional do Monte Pascoal e o Memorial do Descobrimento, com réplicas das embarcações da esquadra portuguesa, entre outros. O ideal para aproveitar bem a região é ficar lá por pelo menos uma semana.

Para mais informações acesse www.portosegurotur.com.