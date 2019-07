24/07/2019 | 20:54



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participa nesta quarta-feira de um evento na Virgínia Ocidental a fim de arrecadar fundos para sua campanha pela reeleição. Trump foi recebido na noite desta quarta-feira pelo governador republicano Jim Justice e por vários partidários.

O presidente fala em evento a portas fechadas na WesBanco Arena. Um membro do Comitê Nacional Republicano disse que cerca de mil pessoas eram esperadas no evento, que buscava levantar US$ 2,5 milhões para a campanha e o comitê republicano. Fonte: Associated Press.