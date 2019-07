PIB da Coreia do Sul avança 2,1% no 2º trimestre, na comparação anual

24/07/2019 | 20:09



O Produto Interno Bruto (PIB) da Coreia do Sul cresceu 2,1% no segundo trimestre, na comparação anual. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam avanço um pouco maior, de 2,2%. Ante o primeiro trimestre, o PIB teve alta de 1,1%, no ritmo mais forte desde o terceiro trimestre de 2017, segundo dados preliminares do Banco da Coreia. O número, nesse caso, veio em linha com a expectativa dos economistas.

O crescimento sul-coreano foi impulsionado em grande medida pelos gastos do governo. No primeiro trimestre, houve contração de 0,4% no PIB da Coreia do Sul ante o quarto trimestre do ano passado.

O BC sul-coreano já reduziu sua previsão para o crescimento econômico e o avanço da inflação para 2,2% e 0,7%, respectivamente, no ano atual. O governo, por sua vez, adota um plano de estímulo fiscal com cerca de US$ 6 bilhões em gastos extras à espera de aprovação do Legislativo. Fonte: Dow Jones Newswires.