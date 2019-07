Ponte Preta esquece derrota de virada e mira reabilitação em Salvador

24/07/2019 | 20:09



Da maneira como pode, a Ponte Preta tentou digerir a derrota para o Bragantino, por 2 a 1, de virada, terça-feira, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas o técnico Jorginho, nesta quarta-feira, já tratou de iniciar a preparação visando o próximo compromisso, contra o Vitória, sábado, em Salvador (BA).

"Foi uma derrota dolorida porque nós estávamos vencendo, tínhamos a vantagem de um jogador e levamos a virada. Vamos analisar nossas falhas e pensar no futuro, porque ainda temos muitos jogos pela frente", comentou Jorginho.

Na tabela, o time campineiro caiu da segunda para a quinta posição, com 19 pontos. A queda também ocorreu por conta das vitórias de Londrina e Botafogo-SP, agora integrantes do G4.

Mas o técnico utiliza dados para manter a motivação do grupo. O principal deles é que esta foi a segunda derrota na competição, que derrubou uma série de nove jogos invicto, com cinco vitórias e quatro empates. A primeira ocorreu em 29 de abril diante do Coritiba, por 2 a 0, na abertura da competição. Também fora de Campinas. "Nós perdemos para o líder da competição e não foi para qualquer equipe, lembrou o goleiro Ivan.

Para o jogo no Barradão, a comissão técnica volta a contar com o meia Gerson Magrão, que cumpriu suspensão e reassume a condição de titular. O zagueiro Airton também esteve suspenso, porém, Reginaldo deve continuar na defesa.