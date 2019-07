Do Dgabc.com.br



24/07/2019 | 19:50



A quinta-feira ainda será de tempo estável em todo o Grande ABC. O dia será novamente de céu parcialmente nublado a claro, sem chuva e com umidade relativa do ar baixa, na casa dos 45% no período da tarde.

No final da sexta-feira, áreas de instabilidade poderão mudar as

condições de tempo. Há previsão de aumento da nebulosidade e pequenas chances de chuva fraca e isolada no final do dia.

No sábado o dia deverá ser de céu mais nublado e com chances de chuva fraca e isolada ao longo do dia. A partir de domingo a tendência é de redução da nebulosidade e não há mais previsão de chuva.