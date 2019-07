Banco do Brasil responderá pela liberação de saques do Pasep

24/07/2019 | 18:35



O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, informou no lançamento do programa "Saque Certo" que o banco responderá pela liberação de saques do Pasep. Segundo ele, os correntistas do banco poderão receber os valores direto nas respectivas contas no dia 19 de agosto. Quem não tem conta no banco público poderá receber a partir do dia 20.

"Os recursos são do cidadão, vamos deixar que ele determine suas prioridades", disse Novaes. Ele destacou que o programa não isenta o governo Jair Bolsonaro de fazer grandes reformas na economia.

O governo informou hoje que não haverá prazo para o saque de recursos do PIS/Pasep. Os cotistas com recursos referentes ao PIS poderão sacar na Caixa e, os do Pasep, no Banco do Brasil.

Dos R$ 30 bilhões estimados pela equipe econômica para serem liberados este ano, R$ 2 bilhões são provenientes do PIS/Pasep e R$ 28 bilhões das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

No início do discurso, Novaes citou que há 1,5 milhão de inscritos no Pasep, o que representa um total de R$ 4,5 bilhões.

Em sua fala, Novaes criticou governos anteriores e disse que alguns deles "foram uma verdadeira desgraça para o País". Roubaram a esperança da juventude".

O presidente Jair Bolsonaro disse que o discurso de Novaes foi o que o deixou "mais emocionado". "Foi um discurso mais vibrante, lembrei do meu tempo de deputado que eu ia para a tribuna e descia a mamona", declarou o presidente.