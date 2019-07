Após encerrar jejum de 4 anos na WTA, Gabriela Sé perde na 2ª rodada em Palermo

24/07/2019 | 17:44



Dois dias depois de encerrar um jejum de quatro anos sem vitórias no circuito da WTA, a brasileira Gabriela Sé foi derrotada pela suíça Jill Teichmann por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/4), nesta quarta-feira, e caiu na segunda rodada do Torneio de Palermo, na Itália, em 1h43min.

Atual 292ª colocada do ranking mundial, a tenista de 26 anos havia estreado na competição realizada em quadras de saibro com um triunfo por 2 sets a 1 sobre a espanhola Georgina Perez, a 225ª jogadora da WTA. Desta vez, porém, não conseguiu desbancar o favoritismo de Teichmann, a 82ª do mundo e oitava cabeça de chave do evento italiano.

Gabriela, porém, subirá mais de 30 posições no ranking por ter passado pela primeira rodada em Palermo, onde voltou a ganhar um jogo no primeiro escalão do circuito profissional feminino, sendo que ela nunca havia vencido uma partida deste nível no exterior. Antes disso, as suas duas únicas outras vitórias na elite da WTA ocorreram no Rio e em Florianópolis, em 2015.

No duelo contra Teichmann, Gabriela conseguiu aproveitar apenas uma de três chances de quebrar o saque da suíça, que converteu três de sete break points, todos no primeiro set. Na segunda parcial, a brasileira confirmou todos os seus serviços e chegou a forçar o tie-break, mas a sua adversária foi superior no desempate para liquidar o jogo em 7/4.

Com o triunfo, Teichmann avançou às quartas de final e se credenciou para encarar a alemã Anna-Lena Friedsam, que em outro duelo do dia surpreendeu a francesa Alize Cornet, segunda cabeça de chave, com uma vitória por 7/5 e 6/4.

HAMBURGO - Em outra disputa desta quarta-feira no tênis, o austríaco Dominic Thiem confirmou a sua condição de principal favorito do Torneio de Hamburgo e avançou às quartas de final do ATP 500 alemão realizado em quadras de saibro.

Atual quarto colocado do ranking mundial, Thiem se garantiu na fase seguinte da competição ao bater o húngaro Marton Fucsovics por 2 sets 0, com parciais de 7/5 e 6/1. O seu próximo adversário será o russo Andrey Rublev, que nesta quarta superou o norueguês Casper Ruud, de virada, com 3/6, 7/5 e 6/3.

Outro tenista que assegurou vaga nas quartas de final neste dia de confrontos foi o francês Jeremy Chardy, que bateu o seu compatriota Richard Gasquet por 7/6 (7/5) e 7/5 e avançou para encarar o georgiano Nikoloz Basilashvili. Este último eliminou o argentino Juan Ignacio Londero por 2 sets a 1, com 6/4, 3/6 e 6/3.