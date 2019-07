Após vídeo de Danilo Gentili sendo atacado com garrafa viralizar, SBT esclarece afirmando que foi armação

24/07/2019 | 17:11



Danilo Gentili deu mais uma vez o que falar por conta de suas brincadeiras tão controversas. Desta vez, a colunista Fábia Oliveira compartilhou nas redes sociais um vídeo em que Diguinho - que trabalha com o apresentador no programa The Noite - dá uma garrafada em Danilo durante a gravação de outro programa de televisão que os dois foram convidados para gravar, fazendo com que o apresentador caísse no chão ensanguentado.

Nas redes sociais, depois da polêmica, Diguinho compartilhou a foto acima do momento tenso e na legenda da publicação escreveu um pedido de desculpas: Diante de muita pressão e uma agressão anterior acabei exagerando. Mas, vida que segue. Tudo normal. Só achei de péssimo tom hoje me isolarem num camarim aqui no Sistema Brasileiro de Televisão. Não sou nenhum animal.

Por conta da repercussão, a assessoria de imprensa da emissora em que os dois trabalham enviou um comunicado informando que tudo não passa de brincadeira, que Danilo passa bem e que tanto a garrafa quanto o sangue foram cenográficos: O SBT esclarece que imagens e vídeos sobre a participação de Danilo Gentili no programa Evê Sobral, da Rede Brasil de Televisão, gravado na noite da última terça-feira, dia 23, em que o humorista aparece machucado após um suposto ataque de Diguinho Coruja, não passam de uma brincadeira combinada na atração. Com garrafa e sangue cenográficos, a ação não trouxe danos reais a Danilo, que encontra-se bem e sem ferimentos, gravando o The Noite normalmente.