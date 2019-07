Do Dgabc.com.br



24/07/2019 | 16:43



Reflexos do tombamento de carreta com carga (fitas de aço) que aconteceu, por volta das 9h, no km 50 da Rodovia Anchieta - sentido Litoral - continuam a prejudicar o trânsito na região. O veículo foi retirado às 13h20. De acordo com o último boletim da Ecovias - de 16h15 - havia congestionamento, sentido litoral, do km 31 ao km 40. Por motivo operacional, devido ao mesmo acidente na via Anchieta, a Interligação Planalto foi bloqueada para o tráfego sentido São Paulo.