Conheça o Opera GX, o primeiro navegador com foco em games

Da Redação



24/07/2019 | 16:48

O Opera GX é o primeiro navegador web focado especialmente no público gamer. Desenvolvido pela Opera, seu diferencial está no design inspirado em jogos (com uma pegada mais dark, em preto e vermelho) e a possibilidade de adaptá-lo para para necessidades específicas dos jogadores.

A grande sacada do Opera GX é que, mais do que a aparência, é possível personalizar também o limite de uso de CPU e da memória do computador por meio de um painel especial. Diretamente nas configurações do navegador, os usuários podem optar por dedicar apenas uma determinada porcentagem dos recursos do computador – que ficará dentro desses limites durante toda experiência com jogos e navegação.

Outra funcionalidade do navegador gamer é a integração com a Twitch. O Opera GX permite que os usuários façam login na plataforma diretamente de uma barra lateral no navegador, que também envia uma notificação sempre que um streamer seguido publicar alguma interação. Para completar, o browser ainda traz uma tela inicial dedicada a notícias e entretenimento voltado ao universo gamer.

Recursos conhecidos

É legal destacar que o navegador também traz todas as funcionalidades de sua versão convencional. Entre elas, as abas especiais para acesso rápido ao WhatsApp, Facebook, Telegram e VK , além da função Video Pop Out, que fixa e sobrepõe na tela qualquer vídeo em reprodução no browser.

