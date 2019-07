x-namorado de George Michael teria sido preso após destruir mansão do cantor em Londres, afirma publicação

24/07/2019 | 16:11



Desde que o cantor George Michael morreu, seu ex-namorado, Fadi Fawaz, tem se envolvido em muitas polêmicas por algumas ações relacionadas ao cantor. Desta vez, segundo o The Mirror, o colecionador de arte teria sido preso após ter destruído a casa que era do cantor em Londres, na Inglaterra, onde atualmente mora, cujo valor gira em torno de cinco milhões de libras, aproximadamente 23 milhões e 500 mil reais!

A publicação detalha que a polícia britânica foi vista na propriedade e que vizinhos contaram que viram Fawaz, de 46 anos de idade, em cima do telhado. Além disso, o The Mirror teve um acesso a um comunicado da polícia inglesa que pode confirmar a informação:

A polícia foi chamada na última terça-feira, dia 23, às 19 horas por causa de uma denúncia de um homem no telhado de um endereço. Os oficiais apareceram e o homem não estava mais no telhado, mas dentro da propriedade que estava extremamente danificada. Por conta disso, a brigada de incêndio de Londres foi acionada. O homem foi preso sob suspeita de destruição criminal grave. Ele foi levado sob custódia para uma delegacia de polícia no norte de Londres.

Que tenso, né? Na época da morte do cantor, surgiram até boatos de que Fadi não teria permissão para ir ao enterro, mas ele desmentiu a informação.