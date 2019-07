Eduardo Costa faz brincadeira sobre a herança de Antônia Fontenelle: Tentando roubá-la

24/07/2019 | 16:10



Eduardo Costa que faz um imenso joguinho sobre o seu relacionamento com Antônia Fontenelle, agora apareceu para fazer uma brincadeira sobre a herança de 25 milhões de reais herdadas pela apresentadora por conta do processo da morte de seu ex-marido, Marcos Paulo.

De acordo com informações do colunista Léo Dias, tudo isso não passa apenas de uma grande brincadeira entre o cantor que gravou um vídeo com Thiago Boava quando começou a comentar que está de olho no baú de moedas conquistados pela loira.

Ela ganhou muitas moedas de ouro. E eu estou tentando roubá-las. Espero conseguir pegar um pouco desse dinheiro e depois dar no pé.

Ainda no mesmo vídeo, o sertanejo continua fazendo brincadeiras e faz algumas perguntas para o amigo sobre Fontenelle e afirma que ela é muito perigosa.

Você a conhece? Aquela mulher é muito bonita, gostosa. Mas vou te contar uma coisa, ela é muito brava. Ela me prometeu morte se eu fizer qualquer coisa, e olha que nem tenho relacionamento com ela. Ela falou que vai me enterrar sem pinto e sem saco. Isso me deixa muito triste. Afinal de contas, quem sou eu sem o pinto?

Parece que a amizade colorida dos dois está mesmo rendendo muitos frutos e brincadeirinhas, né?