Arraiá em São Bernardo tem shows e pratos típicos

Miriam Gimenes



25/07/2019 | 07:30



O Golden Square, shopping em São Bernardo, promove de amanhã, a partir das 18h, a domingo, das 12h às 22h, o segundo fim de semana do seu tradicional arraiá. O evento, que conta com shows, brincadeiras e comidas típicas, é no estacionamento G6 e a entrada gratuita.

Quem se apresenta no sábado, a partir das 20h, é o grupo de forró Circuladô de Fulô, que trará em seu repertório de sucessos, as músicas Águas Mansas, Magamalabares, Vem Me Ver, entre outras.

Já no domingo, a banda Rastapé fechará a festa com os clássicos como Colo de Menina, Beijo Roubado e Xote Swingado.