Criado por David Bowie, musical ‘Lazarus’ vai inaugurar espaço

25/07/2019 | 10:08



A partir do dia 22 de agosto, às 21h, será aberto em São Paulo um novo espaço artístico: o Teatro Unimed (Alameda Santos, 2.159). E esta inauguração será feita com o espetáculo Lázarus, escrito por David Bowie (1947-2016) e dirigido por Felipe Hirsch. A venda de ingressos, que custam de R$ 80 a R$ 180, começa hoje no site www.eventim.com.br.

Escrito por Bowie e o dramaturgo irlandês Enda Walsh, Lazarus é baseado no romance O Homem Que Caiu na Terra, que na versão para o cinema teve o cantor e compositor inglês no papel de protagonista. O roteiro narra a vida atormentada de Thomas Newton, um alienígena que viaja para a terra para salvar seu planeta. O espetáculo estreou oficialmente em Nova York em dezembro de 2015, com a presença de Bowie.

No elenco brasileiro, que ficará em cartaz até 27 de outubro, estão Jesuíta Barbosa, Bruna Guerin, Carla Salle, Rafael Losso, Gabriel Stauffer, Luci Salutes, Marcos de Andrade, entre outros.