Samba entre amigos

Miriam Gimenes



25/07/2019 | 07:23



Mãe sabe o que faz. Foi o presente dado por dona Iraci, quando Marcio Silva fez13 anos – hoje está com 38 –, que despertou no andreense a vontade de passar o resto da vida a usufruí-lo: um tantan, instrumento de percussão usado por sambistas. “Foi até um incentivo dela, porque eu não sabia tocar. Ia para roda de samba em que meu irmão participava com banjo e ficava olhando. Daí comecei a tocar e tomei gosto pela música”, lembra Marcio.

Ele é o vocalista do grupo Canto da Águia, que teve sua origem na Escola de Samba Águia de Ouro, de São Paulo, em 2016. “Se iniciou lá em um projeto com roda de samba, que chamava Samba das Alas. Depois veio o Filhos da Águia, em que fazíamos o ‘esquenta’ do ensaio da escola e, por fim, migramos para este último nome”, explica o sambista, que é acompanhado no grupo pelo também andreense Genison Soares (percussionista), Siba (percussionista) e Leandro (violão).

E eles estarão juntos, no sábado, a partir das 12h, no Esporte Clube Unidos de Vila Guiomar (Rua Paula Sousa, 51), em Santo André, para se apresentar – os convites custam R$ 30. No repertório, além de clássicos do samba nacional – Beth Carvalho, Fundo de Quintal, Almir Guineto, Exaltasamba, Arlindo Cruz, entre outros –, o quarteto também entoará músicas do primeiro EP Foco, Força e Fé, que chegará nas plataformas digitais e em disco físico até o fim do ano. Ao todo são seis canções inéditas e uma regravação, que segundo Silva, tratam de temas do cotidiano brasileiro, principalmente na música que dá nome ao álbum. “Falamos do trabalhador, daquele que sai todo dia de manhã para batalha, que tem de ter fé, de trabalhar e buscar seu foco”, explica o músico.

Além do espaço na Vila Guiomar, eles também costumam se apresentar no Charllu Bar (Av. dos Estados, 6.843), no Espaço Aberto ( Av. Pereira Barreto, 869) e no tradicional Casa Blanca (Av. Queirós dos Santos, 1.927). A agenda de shows pode ser acompanhada pela página @cantodaaguia.oficial no Instagram e Facebook.