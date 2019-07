Xuxa Meneghel aparece em campanha publicitária ao lado de Eliana e Angélica

24/07/2019 | 15:11



Xuxa Meneghel junto com Eliana e Angélica botaram um ponto final em todas as polêmicas que envolvem o nome das apresentadoras quando o assunto é desavenças entre elas porque as três gravaram juntinhas para uma campanha publicitária para a Eudora, marca de cosméticos e mostraram o quanto se dão bem juntas.

O trio fez muito sucesso em programas infantis em meados das décadas de 1980 e 1990 e eram apontadas como rivais uma das outras. A proposta da publicidade era realizar um grande encontro e mostrar a sintonia entre elas, e de quebra divulgar com artistas de grande nome na mídia o lançamento de um batom. Angélica compartilhou um vídeo em que as três estão presentes e escreveu:

Que encontro delicioso e que coisa boa cantar no banheiro, não é mesmo? Dá o play e vem cantar o sucesso Chega de Saudade como, com a Eliana e com a Xuxa. Não sai de mim, não sai de mim, não sai. Essa música não sai da minha cabeça, como Eudora Glam Matte Tint [modelo do batom em que elas estão usando], não sai da minha boca.

Anteriormente, Xuxa já havia sido entrevistada no Programa da Eliana e esclareceu toda a rivalidade entre elas. Pelo visto, parece que está tudo bem entre elas, né?