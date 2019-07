Zilu Camargo e Wanessa mostram quarto de Camilla Camargo na maternidade

24/07/2019 | 15:11



Na quarta-feira, dia 24, nasceu Joaquim, filho de Camilla Camargo com o diretor de televisão Leonardo Lessa. Além de terem compartilhado a informação com os seguidores nas redes sociais, Wanessa Camargo e Zilu Camargo - respectivamente irmã e mãe dela - também mataram nossa curiosidade e mostraram um pouco do quarto da maternidade de Camilla e Joaquim.

Pelo o que a gente pode ver, o que não faltou no local foram guloseimas! Zilu compartilhou uma foto e mostrou que no quarto tinha uma mesa posicionada bem no centro repleta de mimos!

Nos Stories, Wanessa ainda mostrou que dentre as lembrancinhas estavam garrafas de água decoradas com vários bichinhos - isso que é entrar no clima do tema, né?

E quem pensa que as guloseimas tinham acabado, se enganou! Camilla ainda arrumou um jeitinho de colocar mais docinhos em uma mesa que ficou no cantinho!