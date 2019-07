Secretário de Relações Exteriores Jeremy Hunt também deixa o cargo no Reino Unido

24/07/2019 | 14:39



O agora ex-secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Jeremy Hunt, renunciou ao cargo na tarde desta quarta-feira, após Boris Johnson ser confirmado como primeiro-ministro britânico. Hunt também foi candidato ao cargo, pelo Partido Conservador, assim como o adversário.

"Eu ficaria honrado em continuar com meu trabalho no Ministério, mas entendo a necessidade de o novo primeiro-ministro escolher sua equipe", declarou Hunt, por meio de sua conta no Twitter.

O ex-chanceler afirmou que Johnson o convidou para outro cargo, mas que, neste momento, prefere se afastar da política para se dedicar a ser um "bom pai". "Foi uma grande honra ser responsável pelo melhor serviço diplomático do mundo", comentou. "Sou orgulhoso de ter ficado ao lado de vocês, pelos valores britânicos", disse ele. Agora, Hunt deve voltar a atuar como integrante do Parlamento.